Pınar Karşıyaka - Dinamo Sassari: 68-87

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Anastopoulos Panagiotis (Yunanistan) (xx), Martin Horozov (Karadağ) (xx), Zdravko Rutesic (Bulgaristan) (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Walker (xx) 8, Henry (xxx) 19, Birkan (x), İlkan (x) 5, Marei (xxx) 18, Egemen (xxx) 11, Evans (x) 2, Berk (x) 5, Tayfun (x)

DINAMO SASSARI: Smith (xx) 7, McGee (xxx) 12, Polonara (xxx) 15, Pierre (x) 3, Cooley (xxx) 26, Spissu (xxx) 11, Thomas (xx) 9, Magro (xx), Carter (x) 1, Gentile (x) 3

1.PERİYOT: 14-16

İLK YARI: 29-36

3.PERİYOT: 52-66

5 FAUL: Marei (35.01) (Pınar Karşıyaka)

FIBA Europe Cup çeyrek final ilk maçında Pınar Karşıyaka, İtalya temsilcisi Dinamo Sassari'ye evinde farklı mağlup olarak yarı final şansını zora soktu: 68-87.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmada etkisiz bir performans sergileyen yeşil-kırmızılılara Henry'nin 19, Marie'nin 18 sayısı yetmedi. 18 Mart Şehitleri Anma Haftası'nda oynanan maçta Karşıyaka salonda gazileri ağırladı. Yeşil-kırmızılı taraftarlar gazilere, "Bu vatan sizinle gurur duyuyor" tezahüratıyla moral aşıladı. Pınar Karşıyaka'yla Sassari arasındaki rövanş maçı İtalya'da 27 Mart Çarşamba günü oynanacak. Temsilcimizin Avrupa'da yoluna devam etmek için rakibini rövanşta en az 20 sayı farkla yenmesi gerekiyor.

İki takım maça pota altından basketlerle başladı. Cooley'le boyalı alanda etkili olan konuk ekip öne geçip farkı 12-6'yla 6 sayıya çıkardı. Rakibine Egemen'in 6 sayısıyla karşılık veren Kaf-Kaf, farkı eritti. İlk periyot 16-14 Sassari lehine sonuçlandı. İkinci periyotta tüm oyuncularından katkı alan İtalya temsilcisi farkı 10 sayıya açtı. Karşıyaka rakibine karşılık verip farkı eritmeye çalışırken konuk ekip devreye 36-29 önde girdi. Üçüncü periyotta Walker'la 3 sayılık basketler bulan temsilcimize Sassari pota altından etkili olarak yanıt verdi. Bu bölümde fark 14 sayıya ulaştı. Son periyot 66-52 Sassari üstünlüğüyle başladı. Çok rahat oynadığı dördüncü periyotta farkı bir ara 19 sayıya kadar çıkaran Dinamo Sassari, salondan 87-68 galip ayrıldı.

DHA