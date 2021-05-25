Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçı canlı izle | Tivibu Spor 2 canlı izle linki

ING Basketbol Ligi yarı final play - off serisinde heyecan tam gaz sürüyor. İstanbul'daki serinin ilk maçını Fenerbahçe Beko 83-79, serinini ikinci maçını ise Pınar Karşıyaka 71-80 kazanmıştı. İzmir'e taşınan serinin üçüncü maçında Fenerbahçe rakibini 67-62 yenerek seride 2-1 üstün durumda bulunuyor. Üç galibiyet alan takımın Anadolu Efes'in rakibi olacağı seride dördüncü maç heyecanı yaşanacak. Peki ING Basketbol Ligi play - off dördüncü maç: Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte detaylar...

ING BASKETBOL LİGİ PLAY - OFF DÖRDÜNCÜ MAÇ: PINAR KARŞIYAKA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak olan ING Basketbol Ligi yarı final play - off yarı final serisi dördüncü maçı 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. İzmir'deki Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak olan maç saat 19.30'da başlayacak.

Zorlu müsabaka Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

INAR KARŞIYAKA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçı Tivibuspor 2'den şifreli olarak ekranlara gelecek.

Serinin dördüncü maçını Fenerbahçe Beko kazanırsa finalde Anadolu Efes'in rakibi olacak. Pınar Karşıyaka mücadeleyi kazanırsa seri 2- 2 olacak. Serinin beşinci maçını kazanan takım Anadolu Efes'le final maçında karşılaşmaya hak kazanacak.

PINAR KARŞIYAKA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLE | TİVİBU SPOR 2 CANLI İZLE LİNKİ

Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçını Tivibu Spor 2 kanalından izleyebileceksiniz.

Tivibu Spor 2 izle