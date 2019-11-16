Pınar Karşıyaka - Galatasaray Doğa Sigorta: 84-55

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Osman Sinan İşgüder (xx), Fatih Arslanoğlu (xx), Sinem Tetik (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Yunus (xxx) 16, Triche (xx) 5, Metecan (xxx) 11, M'Baye (xxx) 15, Morgan (xx) 4, Kennedy (xx) 3, Taylor (xxx) 12, Semih Erden (xx) 6, Onuralp (xx) 4, Nusret (xx) 6, Adem Bona (x) 2, Alp (x)

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster (xxx) 10, Göksenin (x) 3, Harrison (xxx) 10, Moore (x) 3, Auguste (x) 3, Whittington (xx) 5, Yiğit (x) 5, Can (xx) 5, Ege (xx) 8, Ayberk (x) 3, Caner (x), Emir (x)

1'İNCİ PERİYOT: 28-14

İLK YARI: 42-26

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-36

5 FAUL: Semih Erden (38.08) (Pınar Karşıyaka)

ING Basketbol Süper Ligi'nde lider Pınar Karşıyaka, Galatasaray Doğa Sigorta'yı evinde 29 sayı farkla yendi: 84-55. Ligde Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde 8 maçta 7'nci galibiyetini elde ederek koltuğunu koruyan yeşil-kırmızılılarda Yunus 16, M'Baye 15 sayıyla skora katkı yaptı. Kaf-Kaf'ta Alp dışındaki tüm oyuncular skor üretti.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmada tribünler tıklım tıklım doldu. Maça konuk Gamatasaray taraftarları alınmazken yeşil-kırmızılı taraftarlar, 2008 yılında Pınar Karşıyaka'nın Banvit deplasmanını yolunda cinayete kurban giden taraftar Özgür Soylu'yu ölümünün 11'inci yılında koreografiyle andı. Birçok taraftar Soylu anısına siyah giyinirken karşılaşma biletlerinin 10'ar TL'lik kısmı Soylu'nun yeğeninin eğitimi için ailesine bağışlandı. Maçı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da protokel tribününde izledi. Son periyotta taraftarların rakibe küfürlü tezahüratları nedeniyle anons yapıldı.

Maça Triche ve Yunus'un sayılarıyla 8-0'lık seriyle başlayan Karşıyaka, Morgan ve Metecan'ın da devreye girmesiyle henüz ilk periyotta farkı 18 sayıya kadar çıkardı. Bu bölümde Galatasaray uzun süre Moore ve Göksenin dışındaki oyuncularından skor katkısı alamadı. İlk 10 dakika 28-14 sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, ikinci periyodun başında 6-0'lık seriyle farkı 8 sayıya kadar indirdi. M'Baye'nin 3 sayılık isabetiyle kendine gelen Karşıyaka, oyunda üstünlüğü yeniden eline alarak soyunma odasına 42-26 üstünlükle girdi. Üçüncü periyotta taraftarının desteğiyle rahat bir oyun ortaya koyan ev sahibi, farkı 24 sayıya taşıdı. Son periyot, 60-36 başladı. Dördüncü ve son periyotta da etkili oyununu sürdüren Karşıyaka, salondan 84-55 galip ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA