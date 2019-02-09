Pınar Karşıyaka - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 86-93

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xx), Fatih Arslanoğlu (xx), Duhan Köyiçi (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Berk (xxx) 17, Henry (xx) 7, Birkan (xx) 8, Evans (x) 6, Marei (xxx) 23, İlkan (xx) 9, Egemen (x) 2, Walker (xx) 12, Görkem (x) 2

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Holloway (xxx) 16, Heslip (xxx) 18, Babic (xxx) 13, Ellis (xxx) 19, Semih (xxx) 20, Ramazan (xx) 4, Minchev (x) 1, Mehmet Yağmur (x), Mert Gizir (x) 2

1'İNCİ PERİYOT: 15-17

İLK YARI: 39-44

3.PERİYOT: 62-68

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Beşiktaş galibiyetinin ardından evinde son sıradaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a mağlup oldu: 86-93. Ligde iç sahada üst üste 3 galibiyetin ardından yenilgiyle tanışan Kaf-Kaf, bu skorla 17 maçta 10'uncu mağlubiyetini alarak play-off hedefinin uzağında kaldı. İstanbul BŞB ise 16 haftada 3'üncü kez kazanıp umut tazeledi. Maç bitiminde Karşıyaka taraftarları antrenör Özhan Çıvgın'ı istifaya davet etti.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma öncesi dün hayatını kaybeden Karşıyaka camiasının sembol isimlerinden spor hekimi Bülent Zeren anısına 1 dakikalık saygı duruşundu bulunuldu. Yeşil-kırmızılılar, "Mekanın cennet olsun Bülent Zeren" yazılı bir pankart açarken, salondaki ekranlara, "Unutmayacağız" yazısıyla Zeren'in fotoğrafı yansıtıldı. Taraftarlar, Bülent Zeren'i ayakta alkışladı.

Maç Karşıyaka'da Marei, İstanbul BŞB'de Semih'in pota altından karşılıklı basketleriyle başladı. İlk periyot, konuk ekipten Ramazan'ın son saniye turnikesiyle 15-17 tamamlandı. Yeşil-kırmızılıların düşük dış atış yüzdesiyle oynadığı ikinci periyotta İstanbul temsilcisi, farkı 8 sayıya kadar çıkardı. Karşıyaka'da pivotlar Marei ve Egemen de erken faul problemine girerek yedek kulübesine gelince devre 39-44 sonuçlandı.

İkinci yarıya Henry, Evans ve İlkan'ın üst üste basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka, uzun süre sonra ilk kez 45-44 öne geçti. Kısa sürede rakibine karşılık veren İstanbul BŞB, 56-66'yla 10 sayılık üstünlüğü buldu. Üçüncü periyot 62-68 bitti. Dördüncü periyotta fark 14 sayıya kadar çıkarken, son 3 dakikada Marei ve Walker'la art arda kritik sayılar bulan Karşıyaka, bitime 48 saniye kala skoru 86-88'e getirip farkı 2'ye indirip umutlandı. Bu bölümde Semih ve Babic'in kritik basketleri konuk ekibe mücadeleyi kazandırdı: 86-93.

DHA