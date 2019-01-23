Pınar Karşıyaka-Szolnoki Olaj: 102-95

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Marek Kukelcik (Slovakya) (x), Aleksandar Milojevic (Makedonya) (x), Milan Spanic (Slovenya) (x)

PINAR KARŞIYAKA: Walker (xxx) 21, Henry (xxx) 11, Birkan (xx) 5, İlkan (xxx) 12, Marei (xxx) 15, Berk (xxx) 10, Egemen (xx) 6, Evans (xxx) 19, Erdi (x) 3, Berke (x)

SZOLNOKI OLAJ: Rowsey (xxx) 24, Andric (xxx) 12, Rudner (x) 2, Benke (xxx) 12, Milosevic (xxx) 20, Vojvoda (xxx) 16, Kovacs (x) 2, Toth (xx) 7

1'İNCİ PERİYOT: 30-18

DEVRE: 52-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-72

5 FAUL ALAN: Toth (32.07), Andric (36.10) (Szolnoki Olaj)

FIBA Europe Cup 2'nci Tur I Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Szolnoki Olaj'ı evinde mağlup etti: 102-95. Grupta bu skorla 4 maçta 3 galibiyete ulaşan yeşil-kırmızılı ekip, son 16 yolunda avantaj yakaladı. Karşıyaka'da Walker 21, ilk kez forma giyen yeni transfer Evans 19 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Temsilcimiz grupta haftaya lider Würzburg'a konuk olacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı Altınordu'nun altyapı futbolcuları da antrenörleriyle birlikte izledi. Altınordulular, tribünde "Biz bugün Karşıyakalıyız" yazılı pankart açtı.

Karşılıklı dış atışlarla başlayan ilk periyotta Birkan, Henry, İlkan, Berk ve Marei'nin etkili oyunuyla üstünlüğü eline alan Karşıyaka, farkı 12 sayıya kadar çıkardı. İlk 10 dakika 30-18 tamamlandı. Konuk ekip ikinci periyotta Milosevic'in üst üste üçlükleriyle farkı eritmeye çalıştı. Devre sonunda soyunma odasına 52-47 temsilcimizin üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyodun bitimine 3 dakika kala Szolnoki Olaj 65-64'le farkı 1 sayıya indirip ardından Toth'un smacıyla öne geçti. Rakibine Marei'nin turnikesi, Evans'ın 3 sayılık basketiyle karşılık veren Kaf-Kaf, taraftarının da müthiş desteğiyle oyunun kontrolünü yeniden eline aldı. Dördüncü periyot 75-72 başladı. Son periyotta Olaj'ın yüzdeli 3 sayılık atışlarına Karşıyaka, Marei, Walker ve Evans'ın etkili oyunuyla karşılık verdi. Bitime 1 dakika kala Milosevic'in farkı 1 sayıya indiren üçlüğüne Walker'ın 3 sayılık isabetiyle karşılık vererek farkın kapanmasına izin vermeyen Pınar Karşıyaka, salondan 102-95 galip ayrıldı.

DHA