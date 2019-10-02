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Pınar Karşıyaka tur yolunu yarıladı

BASKETBOL Süper Ligi'nde yenilenen kadrosuyla sezona Teksüt Bandırma deplasmanındaki farklı galibiyetle başlayan Pınar Karşıyaka, FIBA Europe Cup'ın grup elemelerinde de rakibi Boras Basket'i İsveç'te 77-70 yendi, tur kapısını araladı.

Pınar Karşıyaka tur yolunu yarıladı

BASKETBOL Süper Ligi'nde yenilenen kadrosuyla sezona Teksüt Bandırma deplasmanındaki farklı galibiyetle başlayan Pınar Karşıyaka, FIBA Europe Cup'ın grup elemelerinde de rakibi Boras Basket'i İsveç'te 77-70 yendi, tur kapısını araladı. Deplasmanda yeni transferlerden Morgan'ın 19, Taylor'un 17, Triche'in 13, Semih Erden ve Yunus'un 9'ar sayısıyla galibiyete ulaşan Karşıyaka, rakibini 9 Ekim Çarşamba günü rövanşta konuk edecek.

Karşıyaka, rövanşta her türlü galibiyet, beraberlik ve 7 sayı farkın altındaki mağlubiyette adını gruplara yazdıracak. İzmir temsilcisi Boras'ı eleyip gruplara kaldığı takdirde E Grubu'nda Spirou Basket, Donar Groningen, Basic-Fit Brussels'le eşleşecek. FIBA Europe Cup'ta grup aşaması 22-23 Ekim'de başlayacak. Antrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki güçlü kadrosuyla Avrupa'da rotasını final olarak çizen Karşıyaka, geçen sezon aynı kupada çeyrek final oynamıştı.

Kaynak: DHA

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