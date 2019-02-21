Pınar Karşıyaka'da Ahmet Çıvgın'dan boşalan başantrenörlük görevine Dirk Bauermann getirildi
Tahinoğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da Ahmet Çıvgın'dan boşalan başantrenörlük görevine Dirk Bauermann getirildi.
Tahinoğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da Ahmet Çıvgın'dan boşalan başantrenörlük görevine Dirk Bauermann getirildi.
Pınar Karşıyaka'da Dirk Bauermann dönemi başladı. Genel Menajer Selim Çınar, Alman çalıştırıcıyla anlaştıklarını belirtti. Bauermann ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyleyen Çınar, tecrübeli başantrenörün yarın İzmir'e geleceğini sözlerine ekledi. Bauermann son olarak Çin ekibi Sichuan Blue Whales'i çalıştırmıştı.
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