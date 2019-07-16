Pınar Karşıyaka'da Birkan ile görüşme askerden sonra

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde dış transfer harekatını sürdüren Pınar Karşıyaka, iç transferde sözleşme yenilemek istediği Birkan Batuk'la, oyuncunun askerlik görevinden sonra masaya oturacak. Geçen sezon Anadolu Efes'ten kiralık olarak yuvaya dönen Birkan, Kütahya'da bedelli askerlik yapıyor. Karşıyaka, sezon sonunda kadrodaki tüm yabancılarının yanı sıra Egemen Güven, Berk, Erdi, İlkan ve Tayfun'la yollarını ayırdı. Antrenör Ufuk Sarıca'ya 3 yıl aradan sonra takımı yeniden emanet ederek dış transferde şutör guard Brondon Triche, pivot Jordan Morgan, uzun forvet Amath M'Baye ve guard Yunus Emre Sonsırma'yla sözleşme imzalayan Karşıyaka, Anadolu Efes'ten Metecan Birsen'le imza aşamasında. Pınar Karşıyaka'nın listesinde İstanbul BŞB'den Semih Erden, Tofaş'tan Kyle Weems, Anadolu Efes'ten Onuralp Bitim ve Fenerbahçe'den Egehan Arna da bulunuyor. Sezon öncesi, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nun parkelerini ilk kez değiştiren yeşil-kırmızılılarda Başkan Turgay Büyükkarcı, salonda yapılacak yenilemeler için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a teşekkür etti.

DHA