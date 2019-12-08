Pınar Karşıyaka'dan yol kazası

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon başından bu haftaya kadar liderlik koltuğundan hiç inmeyen Pınar Karşıyaka, Tofaş'a deplasmanda 94-88 kaybederken ilk kez potasında bu kadar sayı gördü. Bursa deplasmanında hakemlerin kötü yönetimine de tepki gösteren yeşil-kırmızılı ekip, 9 galibiyet elde ettiği 11 haftada 2'nci yenilgisini aldı. Devrenin kalan 4 maçından 3'ünü bu sezon ligde ve Avrupa'da bileğinin hiç bükülmediği evinde oynayacak Kaf-Kaf, ilk yarıyı zirvede bitirmeye çalışacak. Hafta içinde FIBA Europe Cup 2'nci Tur ilk maçında Hollanda'da Leiden deplasmanına çıkacak Karşıyaka, ardından ligde Darüşşafaka'yı ağırlayacak.

UFUK SARICA: KAZANMA HIRSIMIZ VE ARZUMUZ BENİ MUTLU ETTİ

Tofaş mağlubiyetine rağmen oyuncularını kutlayan antrenör Ufuk Sarıca, "Yepyeni bir takım olmamıza rağmen sezon başından beri müthiş maçlar oynayıp çok önemli galibiyetler alıyoruz. İlk defa bu kadar sayıyı potamızda gördük ama bir takımın 11 hafta sonunda savunmada hata yapmış olması gayet normal. Buna karşın özellikle kazanma hırsımız ve arzumuz, mücadelemizle birlikte hücumdaki oyunumuz beni mutlu etti. Maçın büyük bölümündeki hakem yorumlarını maçtan sonra oyuncularımıza anlatmakta güçlük çektiğimizi söyleyebilirim. Gelişimin her türlü olması gerektiğine inanıyorum. Bundan sonra hedeflerimiz doğrultusunda mücadelemize tüm camiamız ve ailemizle birlikte devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA