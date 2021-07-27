Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Pınar Öğün ile ilgili internette arama yapılıyor. Bu kapsamda Pınar Öğün kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Pınar Öğün oynadığı dizi ve filmler | Pınar Öğün ile Memet Ali Alabora ayrıldı mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

PINAR ÖĞÜN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Pınar Öğün (tam adıyla Ayşe Pınar Öğün) 20 Ağustos 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Ünlü oyuncu Pınar Öğün, Çerkes asıllı bir ailenin kızıdır. 2002'de girdiği Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden 2006'da mezun oldu. 2006-2008 yılları arasında Londra Müzik ve Dramatik Sanatlar Akademisi'nde profesyonel oyunculuk eğitimi gördü. Bu süre içinde İngiltere'de tiyatro oyunlarında oynadı.

19 Kasım 2009'da oyuncu Memet Ali Alabora ile evlenmiştir.

İlk sinema filmi, Atıf Yılmaz'ın son filmi olan 2004 yapımı Eğreti Gelin'dir. Bunun dışında Maya adlı bir başka uzun metrajlı film ile çeşitli kısa metrajlı filmlerde rol alan Öğün, reklam ve seslendirme çalışmaları da yaptı. 2010'da yayınlanmaya başlayan ve Türkan Saylan'ın yaşamını konu alan Türkan dizisinde Saylan'ı canlandırdı.

PINAR ÖĞÜN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Pınar Öğün'ün oynadığı filmler:

Eğreti Gelin (2004)

The Net 2.0 (2005)

Resurrecting the Street Walker (2008)



Jaded/Tatsız Tuzsuz (2008)

Maya’s Revenge/Maya'nın İntikamı (2009)

Ayna (2009)

Kapalı Devre (2013)

Pınar Öğün'ün oynadığı diziler:

Hayalet (2004)

Türkan (2010)

PINAR ÖĞÜN İLE MEMET ALİ ALABORA BOŞANDI MI?

Pınar Öğün sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Pınar Öğün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ayrılığı duyurdu. Memet Ali Alabora ile birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşan Pınar Öğün artık evli olmadıklarını belirtti.

Pınar Öğün, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda Memet Ali Alabora'yı etiketleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Artık evli değiliz. Birbirimizi çok sevmeye devam ediyoruz. (Bu metni beraber yazdık. Bütün gün beraber iş yaptık.) Memet Ali Alabora, çok mutlu ol aşk dolu olsun yaşamın ve güzellikler hayatını süslesin canım benim."

Memet Ali Alabora da aynı paylaşımı "Artık evli değiliz. Birbirimizi çok sevmeye devam ediyoruz." ifadeleriyle Pınar Öğün'ü etiketleyerek paylaştı. Ayrılık nedenine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmayan Memet Ali Alabora ve Pınar Öğün bir birlerini sevmeye devam ettiklerini vurguladı.