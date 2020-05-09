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  3. Pınarbaşı’da filyasyon ekibi Covid-19 test çalışmalarını sürdürüyor

Pınarbaşı’da filyasyon ekibi Covid-19 test çalışmalarını sürdürüyor

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarıborandere köyünde Pınarbaşı Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekibi Covid-19 testi çalışmalarını sürdürüyor.

Pınarbaşı’da filyasyon ekibi Covid-19 test çalışmalarını sürdürüyor

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarıborandere köyünde Pınarbaşı Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekibi Covid-19 testi çalışmalarını sürdürüyor.

Yukarıborandere köyünde, hasta ziyaretine giden vatandaşların da korona virüsüne yakalandığı tespit edilmiş ve 6 ev karantina altına alınmıştı. Köyde uygulanan karantina ile birlikte Pınarbaşı Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekibi, koruyucu giysilerini giyerek Covid-19 testlerini yapıyor.

Filyasyon ekibi, karantinadaki köyde Covid-19'un yayılmaması için en ön safta mücadele ediyor.

Pınarbaşı’da filyasyon ekibi Covid-19 test çalışmalarını sürdürüyor

Pınarbaşı’da filyasyon ekibi Covid-19 test çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: İHA




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