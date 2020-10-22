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Pınarbaşı’nda tiyatro festivali devam ediyor

Efeler Belediyesi'nin düzenlediği "Kültür ve Sanat Etkinlikleri" birbirinden değerli sanatçıların sahnelediği tiyatro oyunlarını, Efeler halkı ile buluşturmayı sürdürüyor.

Pınarbaşı’nda tiyatro festivali devam ediyor

Efeler Belediyesi'nin düzenlediği "Kültür ve Sanat Etkinlikleri" birbirinden değerli sanatçıların sahnelediği tiyatro oyunlarını, Efeler halkı ile buluşturmayı sürdürüyor. Etkinlikler kapsamında "Hayat Kime Güzel" isimli komedi oyunu 23 Ekim Cuma günü Efelerli sanatseverlerle buluşacak.

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Pandemi sürecinde mart ayından bu yana perdelerini kapatmak zorunda kalan ve bu sebeple ciddi ekonomik sıkıntılar yaşayan tiyatro emekçilerine, Efeler Belediyesi, "Kültür ve Sanat Etkinlikleri" programıyla kucak açtı. İzlemesi birbirinde keyifli tiyatro oyunları, 16-27 Ekim tarihleri arasında Pınarbaşı Mesire Alanı'nda Efeler halkının beğenisine sunuluyor. Rol aldıkları oyunlar, sinema filmleri ve dizilerle izleyiciler tarafından beğeniyle takip edilen Deniz Oral, Faruk Sofuoğlu, Hacı Ali Konuk, Tuba Erdem ve Burçak Kabadayı gibi ünlü oyuncuların sahne alığı 2 perdelik komedi oyunu "Hayat Kime Güzel" 23 Ekim Cuma günü tiyatro severlerle buluşacak.

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Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın göreve gelmesinin ardından yapılan yenileme çalışmalarıyla adeta bir açık hava etkinlik merkezi haline gelen Pınarbaşı Mesire Alanı'nda saat 20.00'de sahnelenecek oyun için izleyici koltukları, sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek düzenlenecek. Oyuna girişlerde seyircilere maske ve dezenfektan dağıtılacak. Oyunu izlemek isteyen Efelerli sanatseverler, biletleri Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden ve Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden ücretsiz temin edebilecek.



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