Pınar'ın katili Cemal Metin Avcı için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) vahşice öldüren Cemal Metin Avcı'nın (32) hakkında Savcılık tarafından "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame tamamlandı.

İddianame, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

KAVUŞTURMA KARARINA GÜLTEKİN AİLESİNİN AVUKATINDAN İTİRAZ

Pınar Gültekin cinayetine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın annesi A. Avcı ve babası S. Avcı ve akrabası olduğu öğrenilen Şükrü Gökhan O. hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.

Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine şahıslar hakkında verilen ek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılması yönünde itiraz etti.

NE OLMUŞTU?

Muğla’nın Ula ilçesinde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz’dan beri kayıptı. İstanbul’da yaşayan ablası Sibel Gültekin, en son geçen perşembe günü telefonda görüştüğü kardeşinden bir daha haber alamayınca, annesi Şefika Gültekin ile birlikte Muğla’ya gitti.

Aile, kızlarının bulunması için Akyaka Karakol Komutanlığı’na gidip kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından genç kızın bulunması için jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Beşinci günün ardından genç kadının cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık bir alanda bulundu. Gültekin’in, eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen evli ve bir kız çocuğu babası olduğu belirlenen Cemal Metin Avcı (32) tarafından katledildiği ortaya çıktı.





"AYNI SAVUNMA"

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gültekin’i bulmak için genç kızın son görüldüğü bölgede bulunan kafe, iş yeri ve benzinliklere ait 100’ün üzerinde güvenlik kamerasını incelemeye aldı Polis ve jandarma ekipleri, akaryakıt istasyonunda büyük bir pet şişeyle benzin alan zanlı Cemal Metin Avcı’dan şüphelenerek takibe aldı.

Evinde gözaltına alınan Avcı, emniyette verdiği ilk ifadesinde genç kadının kendisini tehdit ettiği için öldürdüğünü öne sürerek, “Pınar ile ilişkimiz vardı,‘Eşine söylerim’ diye sürekli tehdit ediyordu, para istiyordu. O gün de para istedi. Verecektim ama sinirlendim, tartıştık. Bir anlık öfke ile öldürdüm” dedi.

Ancak jandarmaya verdiği ifadesinde ise, “Tartıştık, bana saldırdı, kavga ederken öldü. Cesedini yok etmek istedim. Önce yakmaya çalıştım. Olmadı, başaramadım. Sonra varile soktum, üzerine beton döktüm, yakalanacağımı biliyordum. Onu çok sevmiştim, çaresiz kaldım. Kıskançlık krizine girmiştim. Çok pişmanım. Çiftliğe gittiğimizde öldürme niyetim yoktu.

Barışıp, birlikte olmayı düşünüyordum” dediği öğrenildi. Avcı’nın ifadesinden yola çıkan jandarma ve polis ekipleri Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi’ndeki ormanlık alana gitti.

Ekipler, bölgede bulunan çöp varilini kesip Gültekin’in yanmış cesedine ulaştı.

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