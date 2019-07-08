’Pinti Hamit’ hem güldürdü hem düşündürdü

Hacılar Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve Artizhane Sanat'ın hazırlamış olduğu Moliere'nin Cimri oyunundan uyarlama "Pinti Hamit" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Meclis Üyesi Bekir Tuğrul, Başkan Yardımcısı Ersel Elcuman ve tiyatro severlerin beğeniyle izlediği Artizhane Sanat'ın komedi oyunu "Pinti Hamit', tiyatro severleri gülmekten kırdı geçirdi. Yönetmenliğini Zehra Aktaş, Genel Sanat Yönetmenliğini ise Alperen Akkoç'un yaptığı ve Kayseri şivesi ile izleyicileri gülmekten kırıp geçiren Pinti Hamit oyunun konusunda parayı hayatta bütün insani değerlerden üstün gören bir kişinin para dolu sakladığı sandık teması üzerinden gidilirken, oyun 2 perde olarak sahnelendi.

Tiyatro oyununun sonunda yönetmenlere, oyunculara ve katılımlarından dolayı seyircilere teşekkür eden Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; "Güldürürken düşündüren, sadece komedi olmayan ve birçok mesaj veren böyle bir oyunda sizleri izlemekten dolayı mutluluk duyduk. Bizlerde Hacılar'da belediyemizin ana hizmetleri devam ederken diğer taraftan da kültür ve sosyal faaliyetlerimiz de tüm hızıyla devam ediyor. Bu oyunların devamını sizlerden istirham ediyoruz. Sizler gerçekten önemli bir konuya değindiniz. Ailemiz her şeyimiz. Aile olmadan hiçbir şey olmaz. Bilinçli aileler, bilinçli yavrular, geleceğe ve daha güzel yarınlara bizlere ışık tutacak. Emeğinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA