Pio Bonacci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pio Bonacci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pio Bonacci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pio Bonacci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pio Bonacci 26 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pio Bonacci Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pio Bonacci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Martín (Tucumán) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Martín (Tucumán) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pio Bonacci'nin Club Atlético San Martín (Tucumán) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pio Bonacci Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pio Bonacci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Pio Bonacci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pio Bonacci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında J.J. Urguiza

1 Ocak 2022 yılında Deportivo Armenio

1 Ocak 2023 yılında San Martín (T)

Pio Bonacci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pio Bonacci şuan Club Atlético San Martín (Tucumán) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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