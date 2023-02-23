Piotr Gruszecki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piotr Gruszecki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Piotr Gruszecki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Piotr Gruszecki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Piotr Gruszecki 12 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Piotr Gruszecki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Piotr Gruszecki Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puszcza Niepolomice futbol takımında oynamaktadır. Puszcza Niepolomice takımına 8 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Piotr Gruszecki'nin Puszcza Niepolomice ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Piotr Gruszecki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Piotr Gruszecki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Piotr Gruszecki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Piotr Gruszecki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Nisan 2022 yılında P. Niepolomice

Piotr Gruszecki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Piotr Gruszecki şuan Puszcza Niepolomice takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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