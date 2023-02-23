Piotr Janczukowicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piotr Janczukowicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Piotr Janczukowicz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Piotr Janczukowicz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Piotr Janczukowicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piotr Janczukowicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Piotr Janczukowicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piotr Janczukowicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Piotr Janczukowicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Piotr Janczukowicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Piotr Janczukowicz 29 Ocak 2000 tarihinde Slupsk şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Piotr Janczukowicz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Piotr Janczukowicz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP United yapmaktadır. Piotr Janczukowicz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LKS Lodz futbol takımında oynamaktadır. LKS Lodz takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Piotr Janczukowicz'nin LKS Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Piotr Janczukowicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Piotr Janczukowicz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Piotr Janczukowicz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Piotr Janczukowicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında St. Kickers U17

1 Temmuz 2017 yılında St. Kickers U19

1 Temmuz 2019 yılında Olimpia Grudz.

1 Ocak 2021 yılında LKS Lodz

Piotr Janczukowicz kimdir

Piotr Janczukowicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Piotr Janczukowicz şuan LKS Lodz takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gryf 95 Slupsk, Sparta Syciewice, AS Pomorze Sopot, APLG Gdansk, SV Böblingen

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Piotr Janczukowicz nereli

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