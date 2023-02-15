Piotr Johansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piotr Johansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Piotr Johansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Piotr Johansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Piotr Johansson 28 Şubat 1995 tarihinde Gorlice şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsveç,Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Piotr Johansson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BHM Sports Agency yapmaktadır. Piotr Johansson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Djurgårdens IF futbol takımında oynamaktadır. Djurgårdens IF takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Piotr Johansson'nin Djurgårdens IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Piotr Johansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Piotr Johansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Piotr Johansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Piotr Johansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2014 yılında Malmö FF

20 Mart 2015 yılında Ängelholms FF

1 Aralık 2015 yılında Malmö FF

1 Temmuz 2016 yılında Östersund

1 Aralık 2016 yılında Malmö FF

19 Ocak 2017 yılında Gefle

12 Ocak 2019 yılında Kalmar FF

8 Ocak 2022 yılında Djurgården

Piotr Johansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Piotr Johansson şuan Djurgårdens IF takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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