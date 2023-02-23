Piotr Krawczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piotr Krawczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Piotr Krawczyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Piotr Krawczyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Piotr Krawczyk 29 Aralık 1994 tarihinde Siedlce şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Piotr Krawczyk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Piotr Krawczyk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profus Management yapmaktadır. Piotr Krawczyk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Górnik Zabrze futbol takımında oynamaktadır. Górnik Zabrze takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Piotr Krawczyk'nin Górnik Zabrze ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Piotr Krawczyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Piotr Krawczyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Piotr Krawczyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Piotr Krawczyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Pogon Siedlce

30 Haziran 2014 yılında Naprzod Skorzec

1 Temmuz 2014 yılında Pogon Siedlce

4 Mart 2016 yılında Swit N.D.M.

30 Haziran 2016 yılında Pogon Siedlce

28 Şubat 2018 yılında Orleta R.P.

30 Haziran 2018 yılında Pogon Siedlce

31 Temmuz 2018 yılında Legionovia

1 Temmuz 2019 yılında Górnik Zabrze

Piotr Krawczyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Piotr Krawczyk şuan Górnik Zabrze takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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