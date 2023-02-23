Piotr Liszewski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piotr Liszewski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Piotr Liszewski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Piotr Liszewski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Piotr Liszewski 18 Aralık 2004 tarihinde Warszawa şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Piotr Liszewski Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProSport Manager yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Piast Gliwice futbol takımında oynamaktadır. Piast Gliwice takımına 7 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Piotr Liszewski'nin Piast Gliwice ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Piotr Liszewski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Piotr Liszewski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Piotr Liszewski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Piotr Liszewski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Piast Gliwice II

7 Ekim 2022 yılında Piast Gliwice

Piotr Liszewski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Piotr Liszewski şuan Piast Gliwice takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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