Piotr Malarczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piotr Malarczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Piotr Malarczyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Piotr Malarczyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Piotr Malarczyk 1 Ağustos 1991 tarihinde Kielce şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Piotr Malarczyk Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KFM yapmaktadır. Piotr Malarczyk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Korona Kielce futbol takımında oynamaktadır. Korona Kielce takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Piotr Malarczyk'nin Korona Kielce ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Piotr Malarczyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Piotr Malarczyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Piotr Malarczyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Piotr Malarczyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Korona Kielce

28 Ağustos 2015 yılında Ipswich

24 Mart 2016 yılında Southend United

31 Mayıs 2016 yılında Ipswich

31 Ağustos 2016 yılında Cracovia

26 Ocak 2018 yılında Korona Kielce

21 Ağustos 2019 yılında Piast Gliwice

1 Temmuz 2021 yılında Korona Kielce

Piotr Malarczyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Piotr Malarczyk şuan Korona Kielce takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Piotr Malarczyk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Korona Kielce

Polonya U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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