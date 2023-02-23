Piotr Mrozinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piotr Mrozinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Piotr Mrozinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Piotr Mrozinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Piotr Mrozinski 24 Ağustos 1992 tarihinde Przemyśl şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Piotr Mroziński şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Piotr Mrozinski Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE GROUP yapmaktadır. Piotr Mrozinski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puszcza Niepolomice futbol takımında oynamaktadır. Puszcza Niepolomice takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Piotr Mrozinski'nin Puszcza Niepolomice ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Piotr Mrozinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Piotr Mrozinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Piotr Mrozinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Piotr Mrozinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2009 yılında Stal Mielec

1 Şubat 2011 yılında Widzew Lodz

10 Ağustos 2012 yılında Sandecja

30 Haziran 2013 yılında Widzew Lodz

6 Temmuz 2015 yılında Wisla Plock

4 Ocak 2017 yılında Pogon Siedlce

17 Temmuz 2018 yılında Stalowa Wola

15 Temmuz 2021 yılında P. Niepolomice

Piotr Mrozinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Piotr Mrozinski şuan Puszcza Niepolomice takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Piotr Mrozinski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Granica Stubno, Czuwaj Przemysl, Stal Mielec

Polonya U20 takımında 6 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 10 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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