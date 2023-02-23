Piotr Nocon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piotr Nocon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Piotr Nocon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Piotr Nocon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Piotr Nocon 19 Haziran 1990 tarihinde Częstochowa şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Piotr Nocoń şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Piotr Nocon Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE GROUP yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skra Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Skra Czestochowa takımına 1 Eylül 2014 tarihinde katılmıştır. Piotr Nocon'nin Skra Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Piotr Nocon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Piotr Nocon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Piotr Nocon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Piotr Nocon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Rakow

1 Temmuz 2008 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2009 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2012 yılında Polonia Poraj

1 Temmuz 2013 yılında LKS Kamienica

1 Eylül 2014 yılında Skra Czesto.

Piotr Nocon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Piotr Nocon şuan Skra Czestochowa takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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