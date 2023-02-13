Piotr Parzyszek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piotr Parzyszek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Piotr Parzyszek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Piotr Parzyszek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Piotr Parzyszek 8 Eylül 1993 tarihinde Toruń şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Polonya,Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Piotr Parzyszek Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Forza Sports Group yapmaktadır. Piotr Parzyszek, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Leganés futbol takımında oynamaktadır. CD Leganés takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Piotr Parzyszek'nin CD Leganés ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Piotr Parzyszek Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/PiotrP30

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http://www.instagram.com/piotrparzyszek9/

Piotr Parzyszek Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Piotr Parzyszek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Piotr Parzyszek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Piotr Parzyszek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında ESA Youth

1 Temmuz 2007 yılında Graafs. Altyapı

1 Temmuz 2010 yılında Graafschap U19

1 Temmuz 2012 yılında De Graafschap

30 Ocak 2014 yılında Charlton Ath

14 Temmuz 2014 yılında VV St. Truiden

30 Haziran 2015 yılında Charlton Ath

29 Temmuz 2015 yılında Randers

1 Şubat 2016 yılında Charlton Ath

11 Şubat 2016 yılında De Graafschap

1 Temmuz 2017 yılında PEC Zwolle

5 Temmuz 2018 yılında Piast Gliwice

29 Eylül 2020 yılında Frosinone

12 Temmuz 2021 yılında Pogon Szczecin

30 Haziran 2022 yılında Frosinone

1 Eylül 2022 yılında CD Leganés

Piotr Parzyszek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Piotr Parzyszek şuan CD Leganés takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Piotr Parzyszek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

VV Eldenia, Vitesse/AGOVV (2004–2005), ESA Rijkerswoerd (2005–2007), De Graafschap (2007–2012)

Polonya U21 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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