Piotr Pyrdol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piotr Pyrdol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Piotr Pyrdol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Piotr Pyrdol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Piotr Pyrdol 27 Nisan 1999 tarihinde Łódź şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Piotr Pyrdoł şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Piotr Pyrdol Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBG yapmaktadır. Piotr Pyrdol, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skra Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Skra Czestochowa takımına 3 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Piotr Pyrdol'nin Skra Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Piotr Pyrdol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Piotr Pyrdol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Piotr Pyrdol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Piotr Pyrdol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında LKS Lodz

10 Ocak 2020 yılında Legia Varşova

26 Ağustos 2020 yılında Wisla Plock

2 Eylül 2021 yılında Stomil

31 Aralık 2021 yılında Wisla Plock

3 Şubat 2022 yılında Skra Czesto.

Piotr Pyrdol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Piotr Pyrdol şuan Skra Czestochowa takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Piotr Pyrdol Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ŁKS Łódź U19

Polonya U20 takımında 17 numaralı formasıyla 15 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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