Piotr Samiec Talar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piotr Samiec Talar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Piotr Samiec Talar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Piotr Samiec Talar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Piotr Samiec Talar 2 Kasım 2001 tarihinde Środa Śląska şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Piotr Samiec Talar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Piotr Samiec Talar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slask Wroclaw futbol takımında oynamaktadır. Slask Wroclaw takımına 18 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Piotr Samiec Talar'nin Slask Wroclaw ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Piotr Samiec Talar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Piotr Samiec Talar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Piotr Samiec Talar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Piotr Samiec Talar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2018 yılında Slask Wroclaw

29 Ocak 2021 yılında Widzew Lodz

30 Haziran 2021 yılında Slask Wroclaw

2 Ağustos 2021 yılında GKS Katowice

31 Aralık 2021 yılında Slask Wroclaw

Piotr Samiec Talar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Piotr Samiec Talar şuan Slask Wroclaw takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Piotr Samiec Talar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U18 takımında 17 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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