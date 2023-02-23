Piotr Starzynski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piotr Starzynski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Piotr Starzynski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Piotr Starzynski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Piotr Starzynski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piotr Starzynski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Piotr Starzynski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piotr Starzynski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Piotr Starzynski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Piotr Starzynski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Piotr Starzynski 22 Ocak 2004 tarihinde Katowice şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Piotr Starzyński şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Piotr Starzynski Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Piotr Starzynski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Krakow futbol takımında oynamaktadır. Wisla Krakow takımına 29 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Piotr Starzynski'nin Wisla Krakow ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Piotr Starzynski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Piotr Starzynski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Piotr Starzynski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Piotr Starzynski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2020 yılında Wisla U19

29 Ocak 2021 yılında Wisla Krakow

Piotr Starzynski kimdir

Piotr Starzynski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Piotr Starzynski şuan Wisla Krakow takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

UKS Ruch Radzionków (–2017), Ruch Chorzów (2017–)

Piotr Starzynski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 17 numaralı formasıyla 16 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Polska U14 takımında 16 numaralı formasıyla 30 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U15 takımında 7 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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Piotr Starzynski nereli

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