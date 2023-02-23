Piotr Tomasik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piotr Tomasik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Piotr Tomasik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Piotr Tomasik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Piotr Tomasik 31 Ekim 1987 tarihinde Kraków şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Piotr Tomasik Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Piotr Tomasik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Plock futbol takımında oynamaktadır. Wisla Plock takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Piotr Tomasik'nin Wisla Plock ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Piotr Tomasik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Piotr Tomasik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Piotr Tomasik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Piotr Tomasik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Przeboj Wolbrom

27 Ağustos 2008 yılında Polonia Bytom

8 Şubat 2011 yılında F. Swinoujscie

1 Şubat 2012 yılında Arka Gdynia

1 Temmuz 2014 yılında Podbeskidzie

1 Temmuz 2015 yılında Jagiellonia

11 Ocak 2018 yılında Lech Poznan

1 Temmuz 2019 yılında Wisla Plock

Piotr Tomasik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Piotr Tomasik şuan Wisla Plock takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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