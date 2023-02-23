Piotr Wlazlo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piotr Wlazlo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Piotr Wlazlo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Piotr Wlazlo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Piotr Wlazlo 3 Haziran 1989 tarihinde Radom şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Piotr Wlazło şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Piotr Wlazlo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Piotr Wlazlo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stal Mielec futbol takımında oynamaktadır. Stal Mielec takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Piotr Wlazlo'nin Stal Mielec ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Piotr Wlazlo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Piotr Wlazlo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Piotr Wlazlo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Piotr Wlazlo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Widzew Lodz

29 Temmuz 2011 yılında Radomiak

31 Aralık 2011 yılında Widzew Lodz

26 Ocak 2012 yılında Radomiak

11 Temmuz 2013 yılında Wisla Plock

17 Ağustos 2017 yılında Jagiellonia

10 Ekim 2018 yılında Termalica

1 Temmuz 2022 yılında Stal Mielec

Piotr Wlazlo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Piotr Wlazlo şuan Stal Mielec takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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