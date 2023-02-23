Piotr Zemlo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piotr Zemlo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Piotr Zemlo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Piotr Zemlo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Piotr Zemlo 10 Temmuz 1995 tarihinde Giżycko şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Piotr Żemło şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Piotr Zemlo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Piotr Zemlo, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odra Opole futbol takımında oynamaktadır. Odra Opole takımına 11 Eylül 2018 tarihinde katılmıştır. Piotr Zemlo'nin Odra Opole ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Piotr Zemlo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Piotr Zemlo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Piotr Zemlo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Piotr Zemlo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Wisla Krakow II

1 Temmuz 2013 yılında Wisla Krakow

9 Şubat 2017 yılında Wisla Pulawy

30 Haziran 2018 yılında Wisla Krakow

11 Eylül 2018 yılında Odra Opole

Piotr Zemlo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Piotr Zemlo şuan Odra Opole takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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