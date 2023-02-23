Pipa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pipa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pipa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pipa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pipa 26 Ocak 1998 tarihinde Esparraguera şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Gonzalo Ávila Gordón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pipa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KIN Partners yapmaktadır. Pipa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Pipa'nin Ludogorets Razgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Pipa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gnzavila/

Pipa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pipa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Pipa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pipa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Espanyol U18

1 Temmuz 2015 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2016 yılında RCD Espanyol B

1 Temmuz 2018 yılında Espanyol

2 Ocak 2019 yılında Gimnàstic

30 Haziran 2019 yılında Espanyol

7 Eylül 2020 yılında Huddersfield

1 Temmuz 2022 yılında Olimpiakos

1 Şubat 2023 yılında Ludogorets

Pipa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pipa şuan Ludogorets Razgrad takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Pipa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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