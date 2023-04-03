Pipi Nakai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pipi Nakai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pipi Nakai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pipi Nakai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pipi Nakai 24 Ekim 2003 tarihinde Otsu, Shiga şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da Takuhiro Nakai şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pipi Nakai Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 7DS yapmaktadır. Pipi Nakai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid Kastilya futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid Kastilya takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pipi Nakai'nin Real Madrid Kastilya ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Pipi Nakai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pipi Nakai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pipi Nakai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pipi Nakai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında R.Madridtabfutb

1 Temmuz 2018 yılında Real Madrid U17

20 Temmuz 2020 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2021 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2022 yılında RM Kastilya

Pipi Nakai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pipi Nakai şuan Real Madrid Kastilya takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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