Pipi ne demek, TDK'ya göre Pipi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pipi ne demek? Pipi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pipi kelimesi. Peki pipi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pipi nedir, pipi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PİPİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pipi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre pipi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çocuk dilinde erkeklik organı

