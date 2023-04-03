Pipo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pipo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Pipo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pipo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.