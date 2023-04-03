Pipo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pipo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pipo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Pipo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Pipo 17 Ocak 2002 tarihinde Matosinhos şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Filipe Reynal Marques şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Pipo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International Foot yapmaktadır. Pipo, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rio Ave FC A23 futbol takımında oynamaktadır. Rio Ave FC A23 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pipo'nin Rio Ave FC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Pipo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Pipo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Leixões Sub-15
1 Temmuz 2017 yılında Leixões Sub-17
1 Temmuz 2018 yılında Paços Sub-17
1 Temmuz 2019 yılında Paços F. U19
1 Temmuz 2021 yılında Rio Ave A23
Pipo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Pipo şuan Rio Ave FC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Leixões SC (2012-18), FC Paços de Ferreira (2018-21)
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