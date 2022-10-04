Pipo Tütünü Hazırlama İşçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pipo Tütünü Hazırlama İşçisi (Elle) görev tanımı nedir, Pipo Tütünü Hazırlama İşçisi (Elle) ne iş yapar, Pipo Tütünü Hazırlama İşçisi (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pipo Tütünü Hazırlama İşçisi (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pipo Tütünü Hazırlama İşçisi (Elle) Tanımı;

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Pipo Tütünü Hazırlama İşçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Pipo Tütünü Hazırlama İşçisi (Elle) Maaşları

Pipo Tütünü Hazırlama İşçisi (Elle) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Pipo Tütünü Hazırlama İşçisi (Elle) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pipo Tütünü Hazırlama İşçisi (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7516.05

Meslek Adı :

Pipo Tütünü Hazırlama İşçisi (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tütün Hazırlayıcılar Ve Tütün Ürünleri Yapımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli tip pipo tütünleri imal etmek üzere tütünleri işleme tabi tutan kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : Pipo Tütünü Hazırlama İşçisi (Elle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pipo tütününe gerekli özelliği veren ve küflenmemesini sağlayan maddeleri karıştırma kabına koymak,

b) Karışım üzerine su ilave ederek kepçeyle karıştırmak,

c) Hazırladığı mahlulü pulverizatörlere doldurarak tütünlerin üzerine püskürtmek,

d) Islanmış tütünlerin üzerine branda bezi sererek kurumalarını temin etmek,

e) Kuruyan tütünlerin üzerine esans püskürtmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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