Pipo Tütünü Presleme İşçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pipo Tütünü Presleme İşçisi (Elle) görev tanımı nedir, Pipo Tütünü Presleme İşçisi (Elle) ne iş yapar, Pipo Tütünü Presleme İşçisi (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pipo Tütünü Presleme İşçisi (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pipo Tütünü Presleme İşçisi (Elle) Tanımı;

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Pipo Tütünü Presleme İşçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Pipo Tütünü Presleme İşçisi (Elle) Maaşları

Pipo Tütünü Presleme İşçisi (Elle) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Pipo Tütünü Presleme İşçisi (Elle) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pipo Tütünü Presleme İşçisi (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7516.06

Meslek Adı :

Pipo Tütünü Presleme İşçisi (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tütün Hazırlayıcılar Ve Tütün Ürünleri Yapımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Pipo tütünlerini kıyma işlemine hazırlanmak üzere bir el presinde sıkıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pipo tütünü Presleme İşçisi (Elle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kullanacağı pres kalıplarını hazırlamak,

b) Pipo tütünlerini kalıp içerisine doldurarak preslemek,

c) Kalıptan çıkan preslenmiş tütünleri tıraşlama bıçağıyla tıraşlamak,

d) Tıraşlanmış pipo tütünlerini tekrar presleyerek kıyılma işlemine hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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