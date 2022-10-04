Pipo Ve Ağızlık İmalat İşçisi-Ağaç Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pipo Ve Ağızlık İmalat İşçisi-Ağaç görev tanımı nedir, Pipo Ve Ağızlık İmalat İşçisi-Ağaç ne iş yapar, Pipo Ve Ağızlık İmalat İşçisi-Ağaç olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pipo Ve Ağızlık İmalat İşçisi-Ağaç mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pipo Ve Ağızlık İmalat İşçisi-Ağaç Tanımı;

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Pipo Ve Ağızlık İmalat İşçisi-Ağaç Maaşı Ne Kadar? 2022 Pipo Ve Ağızlık İmalat İşçisi-Ağaç Maaşları

Pipo Ve Ağızlık İmalat İşçisi-Ağaç maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Pipo Ve Ağızlık İmalat İşçisi-Ağaç maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pipo Ve Ağızlık İmalat İşçisi-Ağaç iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7522.19

Meslek Adı :

Pipo Ve Ağızlık İmalat İşçisi-Ağaç

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-El aletleri veya elektrikli aletler yardımıyla ağaç ve benzeri malzemeden pipo, puro ve sigara ağızlıkları yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pipo ve Ağızlık İmalat İşçisi (Ağaç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kullanacağı malzemeyi seçerek sap ve ağız kısmını, pipo çanağının iç ve dış kısımlarını işleyerek şekillendirmek,

b) Sapın pipo çanağına ve ağza gelen uçlarını boydan boya delmek,

c) Sapı pipo çanağına takarak düzgünlüğünü kontrol etmek,

d) Pipo çanağını ve sapını bir bütün olarak eğe ile son olarak tesviye etmek,

e) Sap ve pipo çanağı üzerindeki tornalama ve eğeleme işaretlerini silerek parlatmak ve vernikleme işlemine hazırlayarak pipo çanağını vernikleyerek parlatmak,

f) Piponun çanak ve sap kısmını oyalamak, çatlak veya yanık çanakları veya sapları değiştirerek veya yeni parçalar takarak tamir etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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