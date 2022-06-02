İspanyol yayın organı El Periodico'nun iddiasına göre, Gerard Pique, Shakira'yı Barcelonalı genç yıldız Gavi'nin annesiyle aldattı. Bunun üzerine Pique'nin Shakira'yı aldattığı Gavi'nin annesi kimdir, kaç yaşında? Instagram adresi ne? soruları merakla araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

PİQUE'NİN SHAKİRA'YI ALDATTIĞI GAVİ'NİN ANNESİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? INSTAGRAM ADRESİ NE?

İspanyol basınında yer alan açıklamalarda Pique'nin Shakira'yı aldattığı kadının Barcelonalı genç yıldız Gavi'nin annesi olabileceği iddia edildi. Gavi'nin ise olaydan haberinin olmadığı belirtildi.

İddialar arasında, yaşanan gelişmelerin ardından Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerarda Pique'nin ise "Ben masumum" dediği ve çiftin haftalardır ayrı yaşadığı da yer aldı.

Gavi'nin annesi hakkında detaylı bilgiler henüz açıklanmadı.

Shakira, kocası Gerard Pique'yi Barcelonalı genç yıldız Gavi’nin annesiyle bastı! Suç üstü yakalanınca yaptığı açıklama şaşkına çevirdi!