Pırasa üreticileri fiyatlardan memnun değil

Samsun'un Bafra Ovası'nda kışlık sebze pırasa hasadına başlandı. Üreticiler pırasa fiyatlarının kendilerini tatmin etmediğini söyledi.

Kışlık ürünlerden iyi verim aldıklarını ancak fiyatların tatmin edici olmadığını ileri süren Ahıllar Mahallesi çiftçileri, havaların sıcak gitmesinin de kışlık sebzelerin para etmemesine neden olduğunu, fiyatların istenilen seviyeye çıkmaması durumunda kış sezonunu zararla kapatacaklarını söyledi.

Baba mesleği çiftçiliği çocukluktan bugüne kadar sürdürdüğünü söyleyen Yalçın Kapancı, "Pırasa üretiminden memnunuz yalnız bu sene fiyatlar çok zayıf. Aldığımız paralar yevmiyecilere gidiyor, masrafa gidiyor. Elimize çok bir şey dönmüyor ama yinede Allah bereket versin. Geçen sene son zamanlarda 5 liraya pırasa sattık, böyle bir fiyat da yoktu. 2 liradan başladık 5 liraya kadar gitti. Bu sene şu anda 70 kuruş, 80 kuruş, 90 kuruş bu civarlarda" dedi.

Yalçın Kapancı'nın annesi Naciye Kapanıcı da "Bu sene pırasa fiyatları çok düşük. Geçen sene çok güzeldi ama bu sene iş yok" şeklinde konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ise "Bafra'da ovada 8 bin dekar alanda pırasa ekimi yapılıyor. Bir metre boyunda pırasalar var. Kalın da değil ince ve kaliteli. Bir tane acı yok. Bütün ürünlerde girdiler çok yüksek. Mazot, gübre ve ilaçlarda artış var. Pırasayı dün satmış 80 kuruşa bugün pazarın ne olacağı belli değil. Düşe de yükselebilir de. İnşallah düşmez. Çünkü çok emek isteyen bir şey. Mağdur olmamaları için sabretmeleri lazım. Karamsar olmamaları lazım. Yetkililerde bizim burada konuştuklarımızı duyarsa pırasanın da bir tarım ürünü olduğunu, bütün ürünlerde verilen desteğin pırasaya da verilmesini istiyoruz. Destek alamayınca mecburen kayıt dışlı ekim yapıyor. Ben havaların soğumasıyla fiyatların yükseleceğine inanıyorum. Fiyatlar iyi olursa üreticinin de gönlü olur. Piyasaya olan borcunu kapatır. Evine huzurlu gider" şeklinde konuştu.

Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Hurşit Tulum da "Ben de pırasa yapıyorum, dün akşam götürdüm halde alan yok. Geçen sene fiyatlar 3-4 liraydı. Biz fiyatların böyle olmasını istemiyoruz. Ama şu an 60-70 kuruş fiyatlar. Bu fiyatla emeğinizi karşılayamıyorsunuz. Çiftçinin bankalara ödeme günleri geldi. Çiftçinin yılbaşında ödemeleri var. Asıl yılbaşında çiftçinin durumunu göreceğiz. İstanbul'da tezgahlara bakıyoruz 5-6 lira diyorlar. Yani çiftçi kazanmıyor, halci kazanıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA