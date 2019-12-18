Piri Reis Müzesi yenileniyor

Çanakkale'de Piri Reis Çanakkale Savaşları Merkezi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

13 Kasım 2019'da 3 milyon 878 bin 293 lira 44 kuruşluk sözleşme bedeli ile merkezde başlayan restorasyon, bakım onarım ve teşhir tanzim için gerekli alt yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Seneye vatandaşların hizmetine açılması planlanan bina, Çanakkale muharebelerin araştırma merkezi ve Piri Reis Müzesi olarak kullanılacak. Planlanan merkezde Çanakkale Savaşlarını araştırmak isteyen yerel, ulusal ve uluslararası araştırmacılar için dijital arşiv hizmeti de verilmesi planlanıyor.

"Piri Reis binasını kütüphane ve araştırma merkezi olarak değerlendirmeye karar verdik"

Çalışmaların devam ettiği Piri Reis Çanakkale Savaşları Merkezi'ni ziyaret eden Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler vererek, "Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığına ve daha sonra Tarihi Alan Başkanlığımıza devredilen yapının önündeyiz. Sizlerin de görmüş olduğu gibi bakım onarım faaliyetleri başlamış durumda. Piri Reis Müzesi tahsis amacına uygun bir şekilde çalışmalarına devam edecek. Müzenin bir bölümü Piri Reis Müzesi olacak bir bölümü de Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Kütüphanesi olacaktır. Çünkü istiyoruz ki Çanakkale ile ilgili araştırma yapan bütün araştırmacılar ve tarihçiler Çanakkale'ye gelsin ve Çanakkale'de araştırmalarını yapsın. Bizim Tarihi Alan Başkanlığı olarak çok fazla sayıda ve nitelikli ölçüde Çanakkale tarihi ve Çanakkale'de araştırmacılara yönelik olarak da koleksiyonumuz oluştu. Çok da iyi koleksiyonlar aldık ve şu anda Çanakkale tarihi ve Çanakkale savaşları ile alakalı en doğru bilgileri içeren, en çok külliyat Tarihi Alan Başkanlığı olarak bizde bulunmaktadır. Biz de istiyoruz ki ziyaretçi ve araştırmacılarımızın hizmetine bunları sunalım ve burası bir merkez olsun. Çanakkale ve Çanakkale harp tarihi ile ilgili kim ne öğrenmek ve araştırma yapmak istiyorlarsa Çanakkale'de bizim misafirimiz olsunlar. Ulaşımın kolay olması için Çanakkale merkezde bu Piri Reis binasını kütüphane ve araştırma merkezi olarak değerlendirmeye karar verdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA