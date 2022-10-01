Pirinç Kaynakçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pirinç Kaynakçısı görev tanımı nedir, Pirinç Kaynakçısı ne iş yapar, Pirinç Kaynakçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pirinç Kaynakçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pirinç Kaynakçısı Tanımı;

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Pirinç Kaynakçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Pirinç Kaynakçısı Maaşları

Pirinç Kaynakçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Pirinç Kaynakçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pirinç Kaynakçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7212.09

Meslek Adı :

Pirinç Kaynakçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal parçaları ısıtmak ve üzerine erimiş durumda sert lehim tatbik etmek suretiyle birleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pirinç Kaynakçısı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Birleştirilecek parçaları temizlemek,

b) Parçaları oksiasetilen alevli pürmüz, elektrik arkı veya diğer ısıtma tertibatı ile ısıtmak,

c) Parçaları reçine macunu ile kaplayıp birleştirilecek kısımlara eritilmiş sert lehim tatbik etmek,

d) Pirinç kaynağı yapılan ekleri temizleyip düzeltmek,

e) Reçine macununu bizzat hazırlayabilir. Pirinç kaynağı yapılan metalin tipine göre ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırdedilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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