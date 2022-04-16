Pirinç Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pirinç Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Pirinç Yetiştiricisi ne iş yapar, Pirinç Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pirinç Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pirinç Yetiştiricisi Tanımı;

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Pirinç Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Pirinç Yetiştiricisi Maaşları

Pirinç Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Pirinç Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pirinç Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6111.04

Meslek Adı :

Pirinç Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Tarla Ürünleri Ve Sebze Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Pirinç ekimi, yetiştirilmesi ve harmanlanması işlerinde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pirinç Yetiştiricisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tarla Ürünü Çiftlik İşçisi (Genel) (9211.02)?de belirtilen benzer işleri yapmakla birlikte özel bilgiye ihtiyaç gösteren pirinç ekiminde uzmandır,

b) Pirinç ekimi için hazırlanan çeltiklere pirinç tohumlarını ekmek,

c) Pompa veya savak vasıtasıyla çeltiklerdeki su seviyesini kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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