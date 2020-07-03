Pirinkayalar Tüneli’nde durdurulan çalışmalar aylardır başlamadı

Erzurum-Artvin karayolu üzerine yapılan Pirinkayalar Tüneli'nde korona virüs tedbirleri kapsamında durdurulan çalışmalar halen başlamadı. Aylardır kapalı olan tünel inşaatının ne zaman başlayacağı ise bilinmiyor.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde ve Türkiye'nin en doğusundaki kuzey-güney aksından Gürcistan'a kadar uzanan ve ilçedeki doğa harikası Tortum Gölü ile Tortum Şelalesi yakınındaki geçidinde yapılan Pirinkayalar Tüneli'nde çalışmalar aylardır başlamadı. Özellikle kışın kapanan yoldaki trafiği rahatlatmak ve turizmi canlandırmak için Karayolları Genel Müdürlüğü ve Uzundere Kaymakamlığı koordinesinde hazırlanan tünel projesi, tamamlandığında tek tüp olarak 2 bin 380 metre uzunluğunda hizmete girmesi hedefleniyor. Bölgedeki viraj ve yokuşları ortadan kaldırarak turizme ciddi katkı sağlayacak tünel, uluslararası taşımacılık yapan sürücülerin yol çilesine çare olup kazaların önüne geçecek. Yöreye ulaşımı kolaylaştırarak yerli ve yabancı turistler için bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek tünel, sürücülere yakıt tasarrufu sağlamanın yanı sıra ilçenin barındırdığı birçok turizm faaliyetine ivme kazandıracak. Tünel, ulaşıma açılmasıyla Cittaslow İcra Kurulunca "sakin şehirler" ağına kabul edilen Uzundere ilçesindeki Tortum Gölü, Tortum Şelalesi, Yedi Göller ve Öşvank Kilisesi gibi tarihi ve turistik yerleri ziyaret edecek turistler, konforlu ulaşım imkanına kavuşacak.

Tünelin çalışmaları ise korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 ay önce durdurulmuştu. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte diğer tünellerde çalışmalar yeniden başlarken Pirinkayalar Tüneli'nde çalışmaların ne zaman başlayacağı henüz belirsiz.

Kaynak: İHA