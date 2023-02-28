Piris Da Motta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piris Da Motta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Piris Da Motta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Piris Da Motta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Piris Da Motta 26 Temmuz 1994 tarihinde Ciudad del Este şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Robert Piris şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Piris Da Motta Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Piris Da Motta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cerro Porteño futbol takımında oynamaktadır. Club Cerro Porteño takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Piris Da Motta'nin Club Cerro Porteño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Piris Da Motta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/robertpiris26/

Piris Da Motta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Piris Da Motta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Piris Da Motta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Piris Da Motta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Olimpia

5 Ağustos 2016 yılında Rubio Ñú

18 Ocak 2017 yılında San Lorenzo

1 Ağustos 2018 yılında Flamengo

11 Eylül 2020 yılında Gençlerbirliği

1 Haziran 2021 yılında Flamengo

12 Ocak 2022 yılında Cerro Porteño

Piris Da Motta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Piris Da Motta şuan Club Cerro Porteño takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Piris Da Motta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay takımında 26 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Paraguay U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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