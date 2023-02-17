Pirmin Strasser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pirmin Strasser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pirmin Strasser kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pirmin Strasser ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pirmin Strasser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pirmin Strasser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pirmin Strasser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pirmin Strasser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pirmin Strasser 16 Ekim 1990 tarihinde Linz şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Pirmin Franz Strasser şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pirmin Strasser Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Pirmin Strasser, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKN St. Pölten futbol takımında oynamaktadır. SKN St. Pölten takımına 7 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Pirmin Strasser'nin SKN St. Pölten ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pirmin Strasserboyu ve yaşı kaç

Pirmin Strasser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pirmin Strasser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Pirmin Strasser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pirmin Strasser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağu 2004 yılında Pasching Alt.

20 Haziran 2005 yılında OÖ U17

1 Temmuz 2006 yılında AKA OÖ West U19

1 Temmuz 2008 yılında SV Ried

15 Temmuz 2009 yılında FC Pasching

31 Ocak 2010 yılında Grödig

1 Temmuz 2010 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2010 yılında SV Ried

27 Ocak 2011 yılında UD Almería B

9 Temmuz 2014 yılında Grödig

21 Ağu 2016 yılında Waitakere Utd.

1 Temmuz 2017 yılında ASKÖ Oedt

1 Temmuz 2020 yılında Hertha Wels

7 Ocak 2021 yılında SKN St. Pölten

Pirmin Strasser kimdir

Pirmin Strasser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pirmin Strasser şuan SKN St. Pölten takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

LASK Linz (11/2000-), FC Pasching, SV Ried

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Pirmin Strasser nereli

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