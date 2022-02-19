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Piroksen ne demek, TDK'ya göre Piroksen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Piroksen kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Piroksen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Piroksen nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Piroksen kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Piroksen ne demek, TDK'ya göre Piroksen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Piroksen ne demek? Piroksen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi piroksen kelimesi. Peki piroksen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre piroksen nedir, piroksen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PİROKSEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Piroksen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Piroksen kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre piroksen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Doğal kalsiyum, magnezyum ve demir silikatlarına verilen ad

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