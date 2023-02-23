Pirulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pirulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pirulo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pirulo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pirulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pirulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pirulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pirulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pirulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pirulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pirulo 17 Nisan 1992 tarihinde Los Barrios şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da José Antonio Ruiz López şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pirulo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DRL yapmaktadır. Pirulo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LKS Lodz futbol takımında oynamaktadır. LKS Lodz takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Pirulo'nin LKS Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Pirulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pirulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Pirulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pirulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında A. Malagueño

14 Ağustos 2013 yılında CE L'Hospitalet

1 Temmuz 2014 yılında RCD Espanyol B

6 Temmuz 2015 yılında CE Sabadell

1 Temmuz 2016 yılında FK Senica

6 Şubat 2017 yılında Cherno More

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

28 Eylül 2017 yılında Los Barrios

1 Temmuz 2018 yılında R. B. Linense

1 Temmuz 2019 yılında LKS Lodz

Pirulo kimdir

Pirulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pirulo şuan LKS Lodz takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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Pirulo nereli

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