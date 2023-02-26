Piruz Gabitashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piruz Gabitashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Piruz Gabitashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Piruz Gabitashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Piruz Gabitashvili 14 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ფირუზ გაბიტაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Piruz Gabitashvili Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GA SPORTS AGENCY yapmaktadır. Piruz Gabitashvili, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi II futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Piruz Gabitashvili'nin Dinamo Tbilisi II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Piruz Gabitashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Piruz Gabitashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Piruz Gabitashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Piruz Gabitashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Dinamo Tbilisi

20 Temmuz 2019 yılında FC Gagra

31 Aralık 2019 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2020 yılında Sioni Bolnisi

1 Temmuz 2020 yılında Dinamo Tbilisi

12 Temmuz 2020 yılında Guria

1 Ocak 2021 yılında Dinamo II

Piruz Gabitashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Piruz Gabitashvili şuan Dinamo Tbilisi II takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Piruz Gabitashvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U20 takımında 5 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 5 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U18 takımında 5 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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