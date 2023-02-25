Piruz Marakvelidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piruz Marakvelidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Piruz Marakvelidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Piruz Marakvelidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Piruz Marakvelidze 21 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ფირუზ მარაქველიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Piruz Marakvelidze Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSSM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turan-Tovuz IK futbol takımında oynamaktadır. Turan-Tovuz IK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Piruz Marakvelidze'nin Turan-Tovuz IK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Piruz Marakvelidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Piruz Marakvelidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Piruz Marakvelidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Piruz Marakvelidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2015 yılında FC Zestaponi

1 Temmuz 2015 yılında Merani Martvili

10 Ocak 2016 yılında FC Liakhvi

15 Ağustos 2017 yılında FC Telavi

1 Temmuz 2022 yılında Turan Tovuz

Piruz Marakvelidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Piruz Marakvelidze şuan Turan-Tovuz IK takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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