Piryol ne demek, TDK'ya göre Piryol kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Piryol ne demek? Piryol TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi piryol kelimesi. Peki piryol ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre piryol nedir, piryol kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PİRYOL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Piryol kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Piryol kelimesi Prioli kökenlidir.

TDK'ya göre piryol kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üzerinde kümbetsi bir kapak bulunan, oldukça büyük bir tür cep saati

